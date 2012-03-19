В Волынской области сгорел храм

18 марта в 13.58 в УМЧС Украины в Волынской области поступило сообщение о пожаре в одном из подсобных помещений Свято-Петро-Павловской церкви (Украинская православная церковь Московского патриархата).

Вследствие пожара здание уничтожено полностью.

Погибших и пострадавших нет.

Пожар локализован в 14.55, ликвидирован в 15.35.

На месте возгорания работали оперативная группа УМЧС Украины в области во главе с заместителем начальника Территориального управления полковником службы ГЗ Свирским А.П. и оперативная группа управления Гостехногенбезопасности и РО УМВД в области.

Пресс-служба МЧС



