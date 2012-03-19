В Волынской области сгорел храм
09:07, 19 марта 2012Общество
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Принадлежит УПЦ
18 марта в 13.58 в УМЧС Украины в Волынской области поступило сообщение о пожаре в одном из подсобных помещений Свято-Петро-Павловской церкви (Украинская православная церковь Московского патриархата).
Вследствие пожара здание уничтожено полностью.
Погибших и пострадавших нет.
Пожар локализован в 14.55, ликвидирован в 15.35.
На месте возгорания работали оперативная группа УМЧС Украины в области во главе с заместителем начальника Территориального управления полковником службы ГЗ Свирским А.П. и оперативная группа управления Гостехногенбезопасности и РО УМВД в области.
Пресс-служба МЧС
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