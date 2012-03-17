Протоиерей Чаплин покинул прямой эфир при появлением А.Невзорова

Председатель Синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод ЧАПЛИН покинул эфир ток-шоу Ксении СОБЧАК «Госдеп-2» на прямом включении журналиста Александра НЕВЗОРОВА из Санкт-Петербурга.

Журналиста, выступающего с резкими заявлениями в адрес Русской Православной Церкви, неоднократно обвиняли во лжи. Так, после одного из эфиров, протоиерей Всеволод ЧАПЛИН прокомментировал ПРАВМИРу высказывания НЕВЗОРОВА: «Он рассказывает всякие небылицы и я уверен, что ни одного доказательства того, о чем он говорит, у него нет, тем более, что этого в принципе не могло быть и не было».

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