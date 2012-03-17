Сегодня — день памяти святого Патрика, покровителя Ирландии. Святой Патрик, по преданию, принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. Это праздник не только ирландского святого, но и ирландской души. Он перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии.

С именем святого Патрика связано множество легенд, например, о том, как он с помощью трехлистного клевера объяснял людям понятие Святой Троицы. «Так же, как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех Лицах», — это фраза святого уже стала хрестоматийной.

Святой Патрик — один из самых почитаемых во всем мире святых. Западная Церковь отмечает день его памяти 17 марта, в ряде православных Церквей его память чтится 30 марта по новому стилю (17 марта по старому стилю).

Традиционно в День святого Патрика устраиваются парады. На улицы выходят люди, одетые в экстравагантные костюмы, и также духовые оркестры, которые не могут обойтись без знаменитой волынки. Народная молва гласит о том, что эта традиция родилась в Ирландии. Нью-Йорк и Бостон оспаривают пальму первенства. Ньюйоркцы утверждают, что первый парад состоялся в 1762 году именно в их городе. Тогда Ирландия находилась под властью англичан, и вполне возможно, что жители непокорных североамериканских колоний выражали таким образом свою солидарность с ними.

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