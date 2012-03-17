Ботсванская епархия празднует свое двухлетие

Ботсванская православная епархия Александрийского патриархата празднует вторую годовщину со дня своего основания в 2010-м году. У нее по-прежнему нет своего собора, поэтому в самое ближайшее время епископ проведет встречу в департаменте, отвечающем за обеспечение прав собственности, чтобы определить, где же будет построен первый православный собор в Ботсване.

Греко-английская частная школа, финансируемая Ботсванской епархией Александрийского Патриархата, открылась в прошлом месяце в Ботсване. Греческие, греко-кипрские, украинские, российские, сербские и местные дети уже посещают эту школу, преподаваемые дисциплины в которой включают в себя уроки греческого и русского языка, а так же местного диалекта Setswana, и, разумеется, православный катехизис.

Епископ Геннадий находится в постоянных переговорах с Министерством образования страны, стремясь усовершенствовать школу до уровня средней. Посольства Франции и Германии также помогают этому учебному заведению.

Таким образом православная епархия стремится достучаться до местного населения – ведь в этой христианской стране (англиканцы составляют 60% населения, католики – 30%) миссионерская деятельность запрещена законом.

«Традиционно лучшие школы в ЮАР и соседних странах – православные. Поэтому люди поддерживают нашу работу, посылая своих детей учиться к нам, чтобы они получили образование и узнали о христианских ценностях. То, что должна делать Церковь, выходит из ее сердца и приближается к людям без всякой устной проповеди, – сказал епископ Геннадий в интервью местному изданию Discover Botswana news, – Это имеет огромное значение для Православной Церкви – быть в состоянии служить людям и обществу Ботсваны в таких важных сегментах жизни, как образование и здоровье».

Рravoslavie.ru