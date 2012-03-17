Даниил Московский: великий князь и святой покровитель столицы

Сегодня Русская Православная Церковь празднует память святого благоверного князя Даниила Московского. Основанный им Данилов монастырь в советское время был закрыт последним, а открыт первым — в 80-е годы. Сегодня здесь находится резиденция Святейшего Патриарха и «министерство иностранных дел» Церкви — Отдел внешних церковных связей. История обители была долгой, но связь с небесным покровителем и основателем ее ощущалась всегда, сообщает Татьянин день.

О жизни московского князя Даниила Александровича известно крайне мало. Четвертый сын Александра Невского. Родился в 1261 году. В два года от роду получил в наследство Московское княжество.

Первые сведения о Данииле как о самостоятельном государе относятся только к 1282 году, когда совместно с новгородцами москвичи воевали Дмитров. В летописях содержится еще несколько упоминаний о военных успехах и неудачах князя. Москва была самым заурядным удельным княжеством.

В начале своего правления Даниил Александрович примыкал к различным княжеским партиям и под конец XIII века он уже возглавляет московско-переяславско-тверской политический союз. Сила Москвы растет: в 1296 году князя Даниила приглашают править в Новгороде. Сам князь не поехал, но послал своего сына Ивана, будущего Ивана Калиту. А в 1302 году, уже в конце жизни, Даниил присоединяет к Московскому княжеству Переяславль.

Даниил Московский умер в 1303 году, приняв перед смертью монашество.

Благоверный князь Даниила основал Свято-Даниловский монастырь. В этом монастыре он принял монашество, здесь же и был похоронен.

Биография Данилова — самого древнего из московских монастырей — богата неожиданными поворотами. Через 30 лет после смерти князя Даниила братию обители переводят в Кремль — так был основан Спасский монастырь. Затем в эпоху большого строительства при Иване III, когда итальянские мастера перестраивают на новый лад весь архитектурный ансамбль центра Москвы — и кремлевские стены, и дворцы, и главные соборы, — Спасский монастырь переводят на новое место, за город. Теперь это Новоспасский монастырь.

В XVI веке, зашла речь о канонизации Даниила Московского, были написаны стихиры и канон святому, но наступила Смута… Его нетленные мощи были обретены в 1652 году, еще при Алексее Михайловиче. Но только в конце XVIII века благоверный князь был причислен к лику святых.

В жизни Данилова монастыря проявилось и сделалось ясным то, что не донесли до нас жизнеописатели князя Даниила. Те черты его личности, которые стерлись за столетия, можно угадать в облике обители. И для потомков благоверный князь Даниил — прежде всего основатель Данилова монастыря, основатель московской государственности и небесный покровитель столицы.