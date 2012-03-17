Грэм Грин не получил Нобелевскую премию из-за католической веры

Грэм Грин - один из самых известных и популярных английских писателей ХХ века - так никогда и не получил Нобелевскую премию, хотя неоднократно попадал в узкий круг кандидатов. До недавнего времени оставалось интригующей тайной, почему этот классик английской литературы, автор 60 книг высокой литературной ценности и чрезвычайной популярности, так и не получил престижную награду.

В своей жизни Грэм Грин пережил обращение. В 1926 году он обратился в католичество. Все его творчество пронизано духом католической веры, за что его часто называют чисто католическим писателем англиканской Англии наряду с Гилбертом Китом Честертоном и Джоном Рональдом Руэлом Толкиеном.

Оказывается, что именно католическая вера, пронизывающая произведения Грэма Грина, помешала писателю получить Нобелевскую премию. Спустя 51 год после отклонения его кандидатуры Нобелевским комитетом, стало известно, что в 1961 году на кандидатуру Грина было наложено вето, поскольку, по мнению представителей Шведской королевской академии, «произведения автора принадлежат прошлому, католичеству, которое является пройденным этапом человеческой истории».

Католицький Оглядач