В Москве совершат панихиду по бездомным, погибшим от холода

В столичном храме в честь святых бессребреников Космы и Дамиана 25 марта будет совершено молитвенное поминовение бездомных, которые замерзли насмерть на улицах Москвы в эту зиму, сообщило Интерфакс-Религия.

«В 2006 году смерть одной из первых бездомных подруг движения «Друзья на улице» Лилии стала большим потрясением для молодых ребят, начинавших служение бездомным людям», — рассказали в движении.

В память о ней, а также обо всех бездомных, «которые часто уходят из жизни никому не нужными, без имени, без зажженной лично по каждому свечи, свершилась первая подобная панихида».

С тех пор, по традиции, каждый год ранней весной в Москве активисты движения собираются, чтобы молитвенно вспомнить бездомных жителей города, умерших на улице от холода и равнодушия окружающих.

ПРАВМИР