Российские протестанты создадут интернет-церковь

Российский объединенный союз христиан веры евангельской (РОСХВЕ) намерен в текущем году реализовать проект по созданию интернет-церкви.

О новом проекте рассказал заместитель начальствующего епископа РОСХВЕ пастор Рик РЕННЕР на семинаре для священнослужителей по эффективному использованию инновационных технологий, прошедшем в церкви "Благая весть" в Москве.

"В России 37 тысяч населенных пунктов, где нет церквей: и можно долгие годы готовить 37 тысяч пасторов или начать служить людям уже сейчас через интернет", - отметил он.

Новый проект предполагает организацию для членов интернет-церкви специальных богослужений, чтение проповедей, проведение исповеди, оказание молитвенной поддержки и консультирование в кризисных ситуациях.

Скорее всего, для этого специально оборудуют студию, в которой и будет трудиться интернет-пастор. Технические моменты сейчас прорабатываются.

mk.ru