16 марта - День святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска

Святые мученики Евтропий, Клеоник и Василиск пострадали в городе Амасии Понтийской (Малая Азия) около 308 года. Братья Евтропий и Клеоник и племянник святого великомученика Феодора Тирона (память 17 февраля) Василиск были друзьями.

После мученической кончины святого Феодора они находились в заключении и своей проповедью привели к христианской вере многих язычников, бывших с ними в темнице.

Когда истязавший святого Феодора Публий бесславно погиб, пораженный Божиим гневом, правителем Амасии Понтийской был назначен Асклипиодот, не уступавший в жестокости своему предшественнику.

Узнав, что друзья мученика Феодора Тирона все еще находятся в темнице, правитель велел привести их к себе. Перед новым правителем святые Евтропий, Клеоник и Василиск так же твердо исповедали веру во Христа. Они были беспощадно избиты, так что тела их превратились в сплошную рану. Во время пыток святой Евтропий громко молился Спасителю: "Даждь, Господи, нам терпения совершенного в ранах сих ради венца мученического, и прийди на помощь к нам, якоже к рабу Твоему Феодору пришел еси".

В ответ на мольбу святого мученикам явился Сам Господь с Ангелами и с ними святой великомученик Феодор Тирон, сказавший им: "Се на помощь вашу Спаситель прииде, да известны будете о вечной жизни".

Воины и многие из стоявших поблизости людей также сподобились видеть Спасителя. Они стали просить Асклипиодота прекратить пытки. Увидев, что народ волнуется и готов уверовать в Истинного Бога, правитель велел увести мучеников. Потом правитель пригласил святого Евтропия к себе на обед и предложил ему публично принести жертвы языческим богам, а в душе оставаться христианином.

Но Евтропий отверг это предложение.

На следующий день мучеников привели в языческий храм, чтобы насильно заставить их принести жертвы. Тогда Евтропий стал просить Спасителя: "Господи, буди с нами, а все языческое беснование истреби. Даждь, да на месте сем христиане Бескровные Жертвы принесут Тебе, Истинному Богу". Только прозвучало последнее слово молитвы, как началось землетрясение, стали рушиться стены храма, а с ними разбилось и изображение богини Артемиды. Все бросились из храма, чтобы не погибнуть среди развалин. Среди шума землетрясения раздался свыше глас: "Молитва ваша услышана, и на этом месте будет дом для молитвы христиан".

Когда кончилось землетрясение, едва опомнившийся от страха правитель Асклипиодот велел врыть в землю высокие деревянные колья, привязать к ним мучеников и поливать кипящей смолой. Святые стали молиться Богу, а Евтропий воскликнул, обращаясь к мучителям: "Да обратит Господь дело ваше против вас!" И смола стала обтекать тела мучеников, как вода мрамор, и обжигать мучителей. Видевшие это пришли в ужас, а правитель в ожесточении приказал рвать тела святых железными крючьями и уязвлять их раны горчицей, смешанной с солью и уксусом. Святые и эти муки перенесли с удивительной твердостью.

Последнюю ночь перед казнью мученики провели в молитве, и снова Господь явился им и укреплял их.

Утром 3 марта святые Евтропий и Клеоник были распяты, а Василиск оставлен в заточении.

22 мая в городе Команах казнили святого Василиска. Его обезглавили, а тело бросили в реку. Однако христиане нашли его останки и похоронили их на вспаханном поле. Позже в Романах была воздвигнута церковь во имя святого Василиска.

По материалам сайта patriarchia.ru.

