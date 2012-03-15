300 средневековых рукописей из монастыря оцифруют

Более трехсот драгоценных средневековых рукописей Лоршского монастыря св. Петра (Kloster Lorsch), ранее принадлежавшего ордену бенедиктинцев, оцифровываются и скоро станут частью виртуальной библиотеки, сообщает пресс-центр университета Гейдельберга (Германия).

Проект Bibliotheca Laureshamensis – digital был запущен в марте 2010 г. В его работе принимают участие 70 библиотек в разных странах мира. В настоящее время на сайте проекта уже можно ознакомиться с частью проделанной специалистами работы. Завершить оцифровку монастырских рукописей, большую часть которых составляют тексты на ранне-верхне-немецком языке, планируется к концу 2013 г.

Финансированием проекта занимается федеральная земля Гессен.

23 марта в университете Гейдельберга состоится детальная презентация проекта.

Аббатство в Лорше известно как один из центров Каролингского возрождения. Оно было учреждено графом Канкором в 764 г. Монастырский скрипторий и библиотека были известны далеко за пределами аббатства. Среди монастырских раритетов – «Золотой кодекс из Лорша» с миниатюрами времени Карла Великого и «Лоршские анналы».

В эпоху Реформации уникальное собрание рукописей было перевезено из монастыря в университет Гейдельберга. Во время Тридцатилетней войны университетская библиотека была отправлена в Ватикан.

В настоящее время монастырские руины вместе с надвратной часовней, построенной императором Людвигом III, внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории бывшего аббатства действует музей.

Седмица.