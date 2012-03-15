В Храме Христа Спасителя открывается выставка икон
Экспозиция продлится до 13 мая
Сегодня в выставочном зале Храма Христа Спасителя состоится торжественное открытие выставки икон , подготовленной творческой мастерской художника Н.К. ГОРКОВЕНКО, сообщает Патриархия.ru.
Выставка проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Патриаршего совета по культуре.
Одна из основных задач организаторов — показать, как мастерство художника отражается в священных изображениях, сочетающих художественную вышивку и драгоценные камни с древнерусской иконографией.
Экспозиция, на которой представлены более 40 икон, организована с целью пропаганды современного православного искусства не только в Москве и городах России, но и за рубежом.
Выставка продлится до 13 мая.