В Храме Христа Спасителя открывается выставка икон

Сегодня в выставочном зале Храма Христа Спасителя состоится торжественное открытие выставки икон , подготовленной творческой мастерской художника Н.К. ГОРКОВЕНКО, сообщает Патриархия.ru.

Выставка проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Патриаршего совета по культуре.

Одна из основных задач организаторов — показать, как мастерство художника отражается в священных изображениях, сочетающих художественную вышивку и драгоценные камни с древнерусской иконографией.

Экспозиция, на которой представлены более 40 икон, организована с целью пропаганды современного православного искусства не только в Москве и городах России, но и за рубежом.

Выставка продлится до 13 мая.