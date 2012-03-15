Согласно статистическим данным 90% украинцев - верующие люди

Среди населения центральных и юго-восточных областей Украины компания Research & Branding Group провела опрос-исследование об отношении общества к религии и Церкви, — как сообщается на сайте R&B GROUP.

Сбор информации проводился методом личного интервью в 18-ти областях Центра и Юго-востока Украины, а также АР Крым.

Как показали результаты опроса, на сегодняшний день 90% украинцев считают себя верующими. Среди них 51% опрошенных считают себя верующими, но посещают церковь нерегулярно, 12% опрошенных регулярно ходят на богослужения, а 27% верят в Бога, но не интересуется церковной жизнью.

Причем 84% жителей Центра и Юго-востока являются православными и 67% доверяют Церкви.

Также в исследовании прозвучали вопросы о том, с чем, по мнению респондентов, связан церковный раскол в Украине, и передавать ли Церкви имущество, принадлежащее сегодня государству.

Оказалось, что лишь каждый десятый украинец считает, что в украинском Православии нет церковного раскола.

Те, кто придерживаются противоположной точки зрения, в качестве основных причин раскола называют внутриполитическое противостояние (31%) и борьбу за людские и материальные ресурсы (28%).

Что касается возвращения храмов и монастырей Церкви, то 61% населения согласны с утверждением, что передача Церкви принадлежавшего ей ранее имущества – это восстановление исторической справедливости.

В то же время, мнения жителей центральных и юго-восточных областей Украины разделились относительно утверждения о том, что передача в церковное пользование древних храмов, икон и драгоценной богослужебной утвари выведет их из культурной жизни общества. 29% опрошенных с этим утверждением согласились, а 31% - сказали свое категорическое «нет».

Православіє в Україні