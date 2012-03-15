Рекламный ролик с Иисусом вызвал протесты в ЮАР
00:07, 15 марта 2012Общество
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Активисты за бойкот продукции
Международный производитель напитков отказался от рекламной кампании в ЮАР после того, как христианские активисты призвали к бойкоту его продукции, сообщает ВВС.
Они были возмущены рекламным роликом, изображающим мультипликационного Иисуса Христа, от скуки идущего по воде.
Римско-католические епископы в ЮАР заявили, что рекламная кампания производителя зашла слишком далеко.
Компания в свою очередь сказала, что не имела намерений обидеть кого-либо этим роликом.
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