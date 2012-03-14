В Риме попрощались с "папским крокодилом"

В Римском биопарке в среду состоялась торжественная церемония проводов на родину небольшого кубинского крокодила, который здесь более широко известен под именем "папского крокодила", передает РИА Новости.

В ходе всеобщей аудиенции в Ватикане 11 января этого года сотрудники Римского биопарка в качестве сюрприза показали Папе Римскому Бенедикту XVI детеныша кубинского крокодила, который незадолго до этого был незаконно вывезен на Апеннины и конфискован сотрудниками государственной Лесной охраны на севере Италии.

По словам сотрудников зоопарка, с января животное заметно выросло, окрепло и теперь готово к возвращению в естественную среду обитания.

В ближайшее время это редкое пресмыкающееся, которое встречается лишь на кубинском острове Исла-де-ла-Хувентуд, будет доставлено домой в сопровождении президента Фонда Римского биопарка Паоло Джунтарелли. Возвращение крокодила на родину практически совпадет по срокам с пастырским визитом на Кубу Бенедикта XVI.

Вероятно, именно поэтому в необычной церемонии в Римском биопарке принял участие бывший папский нунций в Гаване архиепископ Джованни Анджело Беччу, который в настоящее время является "правой рукой"госсекретаря Ватикана кардинала Тарчизио Бертоне. Попрощаться с "папским крокодилом"пришли также послы Кубы в Италии и при Святом престоле.