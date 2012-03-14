Создателя фальшивого гроба "брата Христа" оправдали

Суд в Иерусалиме в среду, 14 марта, оправдал антиквара Одеда Голана, обвиняемого в создании фальшивого оссуария (погребального ковчега), в котором якобы содержатся останки брата Иисуса Христа Иакова.

Помимо подделки оссуария Иакова, Голана обвиняли в создании ряда других фальшивых антикварных предметов. В заключении судьи говорится о том, что доказать подделку Голаном предметов древности не представляется возможным. Судья в то же время признал бездоказательными утверждения о том, что предметы являются подлинными.

В итоге Голана признали виновным только в хранении предметов антиквариата, происхождение которых остается неясным, и торговле предметами древности без соответствующей лицензии. Какое наказание было избрано Голану, не сообщается.

Представитель Голана трактовал решение судьи как безоговорочное признание того, что предметы были подлинными, отметив, что "истинная вера" антиквара "была вознаграждена судом".

Судебное разбирательство по делу Голана длилось с 2004 года. Дело зашло в тупик еще в 2008 году, когда стало известно, что эксперты по антиквариату не могут прийти к единому мнению относительно подлинности реликвии. Вместе с Голаном по делу проходил его предполагаемый сообщник антиквар Роберт Дойч. Был ли сняты обвинения и с него, не уточняется.

О находке оссуария с надписью "Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса" стало известно в 2002 году, когда реликвия оказалась в руках Одена Голана. Находка оссуария рядом верующих была воспринята как материальное доказательство существования Христа. Израильские эксперты по антиквариату позже признали, что сама урна бесспорно является древней, в то время как надпись на ней - нет.

В 2004 году Голана обвинили в подделке оссуария, а также ряда других предметов древности, которые он за десятки миллионов долларов собирался продать музеям и частным коллекционерам.

Голан отвергал все обвинения. Он утверждал, что купил оссуарий за 200 долларов в антикварном магазине в Старом городе в Иерусалиме. В каком именно магазине была совершена покупка, он сказать не смог, сославшись на плохую память.

Lenta.ru