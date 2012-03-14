Полотно Тициана "Бегство в Египет" представили в Эрмитаже

Живописное полотно Тициана "Бегство в Египет" после длительной реставрации, начавшейся еще в 1999 году, было представлено в Эрмитаже, сообщает РИА Новости.

Бегство в Египет — описанное в Евангелии от Матфея бегство семьи Иисуса Христа в Египет, предпринятое для того, чтобы избежать избиения младенцев, произведенного по указанию царя Ирода.

"Это пример настоящей музейной работы, целью которой было не только восстановить картину, но и одновременно провести ее масштабное исследование. Это реставрация как наука и вместе с тем улучшение качества экспоната", - заявил на пресс-конференции директор Эрмитажа Михаил ПИОТРОВСКИЙ.

Важное открытие удалось совершить после того, как была произведена рентгенограмма картины: первоначально Тициан в центре полотна разместил трехфигурную композицию, которая очевидно отсылает к другому библейскому сюжету - "Поклонению младенцу".

"Бегство в Египет" датируют 1507 годом, когда художник работал в мастерской знаменитого живописца Джорджоне, что очевидно сказалось на цветовом решении композиции. Несмотря на откровенно пасторальный дух, на картине Тициана изображен вполне реальный пейзаж у подножия Альп, причем мастерство еще молодого художника проявляется в умении соединить все планы картины, объединив их через изображение водного потока.

"Бегство в Египет" приобрела в эрмитажную коллекцию еще Екатерина II в 1768 году. Предыдущая реставрация полотна была осуществлена в XIX веке, но с рядом недочетов, которые привели к деформации картины - полотно удалось исправить только сейчас.

В апреле отреставрированная работа Тициана покинет Эрмитаж и будет экспонироваться в Национальной галерее в Лондоне, затем картина отправится на выставку в Венецию и лишь затем окончательно вернется в Петербург.