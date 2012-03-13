В Днепродзержинске установят 12-метровую статую Христа

В Днепродзержинске на Присоборной площади летом этого года будет установлена 12,5 – метровая статуя Христа Спасителя.

Об этом «Днепропетровск. Комментарии» стало известно из сообщения пресс-службы Днепропетровской облгосадминистрации.

В Днепродзержинске продолжается строительство Духовно-просветительского комплекса Днепродзержинской епархии Украинской Православной Церкви. Создание комплекса включает в себя реконструкцию действующего Свято-Николаевского кафедрального собора, который является национальным памятником архитектуры 19 века, создание епархиального управления, строительство духовно-просветительского центра с воскресной православной школой и реконструкцию Присоборнои площади.

Строительство комплекса осуществляется за счет пожертвований верующих и меценатов.

Первая часть Духовно-просветительского комплекса - епархиальное управление, а также реконструирована Присоборна площадь со статуей Христа Спасителя будут открыты на праздник Троицы в июне этого года.

РИСУ