Украинцы считают себя верующими, но посещают храмы "как придется"

Директор социологической компании Research & Branding Group Евгений Копатько презентовал результаты исследования на тему отношения украинцев к религии и Церкви, проведенные с 10 по 20 февраля 2012 года.

Опрос был проведен в 18 центральных и юго-восточных областях Украины, а также в Крыму. Всего было опрошено 1 600 респондентов. Погрешность выборки составляет около 2,2%.

ГДЕ СЛЕДУЕТ ПОЛУЧАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ?

По мнению большинства респондентов представления о нравственных нормах и ценностях люди должны получать в семье – 80% (к числу ответивших), в школе и в вузе – 50%.

В Церкви видят источник получения нравственных представлений около четверти населения - 28,5 % опрошенных. В том смысле Церковь имеет в массовом сознании примерно такой же вес, как литература и искусство – 22%.

ЧЕМ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЛИГИЯ, ВЕРА?

Для 42% опрошенных украинцев вопросы религии и веры – это, прежде всего национальная традиция и вера предков.

Также по оценкам респондентов, религия и вера являются для них следованием моральным нормам – 32% и путем к личному спасению – 24%.

Для 17% религия – это часть мировой культуры. А для 13% - соблюдение религиозных обрядов.

ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ

Молодежь до 30-ти лет реже относила себя к воцерквленным верующим.

Респонденты в возрасте 30-39 лет реже считали себя воцерковленными людьми, и чаще отмечали, что допускают существование Бога.

Население в возрасте 40-49 лет чаще опрошенных в целом относили себя к воцерквленным людям.

Респонденты в возрасте 50-59 лет чаще отвечали, что допускают существование Бога.

От 48 до 53% респондентов разного возраста считают себя верующими, но невоцерковленными.

От 22 до 33% допускают, что Бог есть. От 6 до 19% респондентов разного возраста считают себя верующими воцерковленными. От 5 до 11 % - не задумывались над этим. И 2-6% - убежденные атеисты.

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К ЦЕРКВИ

Доверяют Церкви 70% взрослого населения Центрального и Юго-Восточного регионов Украины.

Примерно один из пяти взрослых жителей не доверяет Церкви.

При этом жители Центрального региона чаще жителей Юго-востока испытывают доверие к Церкви.

КАК ЧАСТО УКРАИНЦЫ ПОСЕЩАЮТ ЦЕРКОВЬ?

Люди в возрасте 30-39 лет, как правило, посещают Церковь только по большим праздникам.

Респонденты в возрасте 50-59 лет чаще отмечали, что посещают Церковь и соблюдают религиозные обряды от случая к случаю.

Украинцы от 60-ти лет и старше чаще отмечали, что ежедневно посещают Церковь или совершают религиозные обряды.

Каждый день посещают храмы около 1% респондентов разных возрастных категорий.

До 13% респондентов разных возрастных категорий посещают Церковь каждую неделю.

До 7% - каждый месяц. До 47% опрошенных - только по большим праздникам.

До 34% ходят в Церковь «как придется».

До 18% - не посещают Церковь и не исполняют обрядов.

До 2% считают, что Церкви нет.

КАКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ РЕГУЛЯРНО ОТМЕЧАЮТ УКРАИНЦЫ?



Большинство взрослого населения центральной и юго-восточной Украины регулярно отмечают Пасху и Рождество. Реже - Крещение и Троицу. Еще реже – другие религиозные праздники.

КАКИЕ РЕЛИГИИ НАИБОЛЕЕ ТОЛЕРАНТНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ?

Наиболее толерантной религией украинцы считают православие – 77%. Существенно реже в качестве толерантной религии упоминаются католицизм – 35% и греко-католицизм – 25%. Еще реже в массовом сознании толерантность соотносится с исламом – 10%, с буддизмом – 10%, с протестантизмом – 7%, с иудаизмом – 7 %.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТОЯТЕЛЕЙ УКРАИНСКИХ ЦЕРКВЕЙ

Наиболее высокий уровень позитивных оценок со стороны населения Центрального и Юго-Восточного регионов Украины получила деятельность предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана) – 48%.

Деятельность главы Киевского Патриархата Филарета (Денисенко) получила 28%, главы УГКЦ архиепископа Святослава (Шевчука) – 16%.

Исследователи констатировали тенденцию: чем выше уровень известности предстоятеля Церкви в Центральном регионе и на Юго-востоке Украины, тем чаще его деятельность получала позитивные оценки со стороны населения.

Например, идентифицирующие себя с УПЦ, чаще позитивно оценивали деятельность Митрополита Владимира. При этом они реже давали позитивные оценки деятельности других предстоятелей.

Идентифицирующие себя с Киевским патриархатом чаще позитивно оценивали деятельность патриарха Филарета и архиепископа Святослава Шевчука. В то же время они реже позитивно оценивали деятельность Митрополита Владимира.

НАДО ЛИ ПЕРЕДАВАТЬ ЦЕРКВИ ИМУЩЕСТВО, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ГОСУДАРСТВУ?

В целом по выборке, 52% респондентов выступают «за» передачу Церкви бывшего церковного имущества, которое принадлежит сейчас государству и музеям. 19,1% - безразлично, 10,1% - затруднились ответить, и 18,8% - высказались «против». При этом 61% опрошенных считают такую передачу восстановлением исторической справедливости.



Вместе с тем около 30% украинцев либо безразлично относится к данной проблеме, либо не сформировали своего отношения к ней.

При этом среди тех, кто относит себя к УПЦ и Киевскому Патриархату, чаще, чем среди опрошенных в целом, встречаются сторонники передачи Церкви принадлежавшего ей ранее имущества. Также в данных группах населения меньше безразличных к этой проблеме.



Лица, относящие себя к категории «просто православных» и не считающие себя православными чаще заявляли о том, что для них эта проблема безразлична, и реже склонны поддерживать такую передачу имущества.

С ЧЕМ СВЯЗАН ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ В УКРАИНЕ?

Большинство взрослого населения Центрального и Юго-Восточного регионов Украины считает, что церковный раскол существует.

Чаще всего причинами раскола население считает внутриполитическое противостояние – 31% и борьбу за людские, и материальные ресурсы – 28%.

Реже наличие раскола связывается с международной политикой – 17% и расхождением в вопросах веры – 16%.

На вопрос о том, кто является сторонами противостояния в украинском православии 41% опрошенных украинцев затруднились ответить.

39% придерживаются мнения о противостоянии между Православными Церквями Московского и Киевского Патриархатов.

КТО ИЗ ЦЕРКОВНЫХ ПРЕДСТОЯТЕЛЕЙ ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР УКРАИНЦЕВ?

47% взрослого населения Центральной и Юго-Восточной Украины не назвала церковного предстоятеля, которого бы считала своим духовным лидером.

Те из респондентов, кто определился с персоной духовного лидера, чаще всего упоминали Митрополита Владимира – 17%.

Имя патриарха Кирилла назвали 8% опрошенных.

В целом, на предстоятелей канонической Православной Церкви приходится более 25% опрошенных.

Имя патриарха Филарета назвали 5%, Папы Бенедикта – 1%, Митрополита Мефодия – 1%.

КАК РАЗРЕШИТЬ ЦЕРКОВНЫЙ КОНФЛИКТ В УПЦ?

Церковный конфликт в УПЦ должен решаться исключительно внутри Церкви, без вмешательства каких бы то ни было внешних сил, включая власть – считают 59% респондентов.

У трети населения нет определенного мнения по данному вопросу. 11% считает, что церковный конфликт в УПЦ может быть разрешен только при участии властей.

ОТНОШЕНИЕ К ИДЕЕ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ УКРАИНСКОЙ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

Чаще всего население Центра и Юго-востока Украины нейтрально относится к идее создания единой украинской поместной Церкви – 52%. Людей, воспринимающих идею позитивно – 37%. 11% воспринимают эту идею отрицательно.

При этом респонденты, идентифицирующие себя с Московским Патриархатом, чаще отрицательно относились к рассматриваемой идее – 19%. Респонденты, которые относили себя к Киевскому Патриархату, чаще позитивно оценивали данную идею – 58%.

НАИЛУЧШИЙ ПУТЬ УСТРАНЕНИЯ РАСКОЛА В УКРАИНСКОМ ПРАВОСЛАВИИ

Около половины взрослого населения Центрального и Юго-Восточного регионов Украины не смогли определиться с тем, какой из предложенных им вариантов выхода УПЦ из раскола является наилучшим.

Вариант, предполагающий предоставление УПЦ полной канонической независимости – 18%, сохранение за УПЦ широкой автономии в составе РПЦ – 17%, восстановление Украинского экзархата, существовавшего до 1990 года – 13%.

Подготовила Анастасия Горобец, «УНИАН-Религии».