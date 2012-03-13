Из программы итальянских школ хотят убрать Божественную комедию

12:47, 13 марта 2012
Общество
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За исламофобию и антисемитизм

Божественная комедия Данте Алигьери должна быть удалена из программы по литературе в итальянских школах, поскольку в ней содержится много антисемитских, исламофобских, гомофобских и расистских высказываний.

К такому выводу пришли исследователи и специалисты из организации Gherush92, которая считается одним из консультантов Экономического и Социального совета ООН и осуществляет на Апеннинах проекты по развитию образования, защите прав человека.

"Мы бы хотели, чтобы Божественную комедию убрали из школьных программ или, как минимум, дали к тексту необходимые комментарии и разъяснения", - сказала Серени.

Как рассказала агентству Adnkronos президент Gherush92 Валентина Серени (Valentina Sereni), внимание специалистов, в частности, привлекли XXXIV, XXIII, XXVIII, XIV песни поэмы Данте, которая считается столпом итальянской литературы.

Так, например, в XXVIII песне описаны ужасные боли, от которых страдают зачинщики раздора, как политического, так религиозного и семейного. По мнению специалистов, исламский пророк Магомет представлен здесь как "раскольник", а религия ислам как "ересь". Кроме того, образ Магомета, который в поэме обезображен за свои грехи, оскорбляет исламскую культуру.

"В описании Магомета используются вульгарные слова, а описанные образы настолько ужасны, что при переводе Божественной комедии на арабский язык филолог Хасан Осман пропустил эти строчки, посчитав их преступлением", - сказала Серени.

Гомосексуалистов же Данте называет "содомитами", насильниками над естеством, напомнила исследователь.

"Мы не выступаем за введение цензуры, но мы бы хотели, чтобы было признано, что в Божественной комедии имеются расистские, исламофобские и антисемитские выражения. Искусство состоит из формы и содержания, но даже если признать, что в Комедии существуют разные уровни интерпретации - символический, метафорический, иконографический и эстетический, они не могут отменить текстуальную часть произведения, в которой встречаются очевидно порочащие высказывания", - пояснила президент Gherush92.

Эксперты отмечают, что в наше время существуют международные законы и конвенции, которые призваны защищать культурное разнообразие и не допускать дискриминацию, ненависть или насилие в отношении расовых, этнических, религиозных или сексуальных меньшинств. Поэтому Gherush92 пытается донести до компетентных органов информацию, что "Божественная комедия" содержит ряд спорных моментов, которые требуют дальнейшего более глубокого изучения.

РИА Новости
 

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