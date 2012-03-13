Интернет-сайт приглашает в Храм Гроба Господня

12 марта на одном из израильских сайтов появилась страница, с помощью которой пользователи Интернета могут совершить виртуальную экскурсию по Храму Гроба Господня в Иерусалиме, сообщило Радио «Ватикан».

Этот первый сайт, который специально будет обслуживать паломников. Его создатели обещают транслировать празднование Пасхи Христовой и другие крупные религиозные события в Святой Земле.

В ближайшие недели посетители сайта смогут совершить виртуальные паломничества в Вифлеем, Назарет, Гефсиманский сад и Капернум. Однако пока неизвестно, какой традиции – православной или католической - будут следовать создатели сайта, демонстрируя те или иные святые места на Земле Иисуса.

Седмица.

