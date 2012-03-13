Большинство украинцев доверяют церкви
00:10, 13 марта 2012Общество
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67% граждан Украины в целом доверяют церкви.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group.
Вместе с тем, на вопрос, доверяют ли они церкви, 21% опрошенных ответил, что в целом не доверяет церкви.
12% - не определились с ответом.
Опрос был проведен с 10 по 20 февраля в 18 центральных и юго-восточных областях Украины, а также в Крыму.
Всего было опрошено 1 600 респондентов.
Погрешность выборки составляет около 2,2%.
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