Большинство украинцев доверяют церкви

67% граждан Украины в целом доверяют церкви.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group.

Вместе с тем, на вопрос, доверяют ли они церкви, 21% опрошенных ответил, что в целом не доверяет церкви.

12% - не определились с ответом.

Опрос был проведен с 10 по 20 февраля в 18 центральных и юго-восточных областях Украины, а также в Крыму.

Всего было опрошено 1 600 респондентов.

Погрешность выборки составляет около 2,2%.

