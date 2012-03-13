42% украинцев считают религию национальной традицией

42%% граждан Украины считают религию и веру национальной традицией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group.

На вопрос, чем для них прежде всего является религия и вера (опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа) 32% респондентов ответили, что для них религия - следование моральным нормам, 24% - личное спасение, 17% - часть мировой культуры, 13% - соблюдение религиозных обрядов, по 4% назвали другой вариант или не смогли ответить.

Отвечая на вопрос об отношении к религии, 51% опрошенных назвали себя в принципе верующими, но отметили, что в церковь ходят только по праздникам, всех обрядов и ритуалов не соблюдают. 27% предполагают, что Бог есть, но церковная жизнь их мало интересует. 12% - верующие, которые регулярно посещают церковь, соблюдают все обряды.

4% - убежденные атеисты. 8% не задумывались над этим и 1% - затруднились ответить на вопрос.

Опрос был проведен с 10 по 20 февраля в 18 центральных и юго-восточных областях Украины, а также в Крыму.

Всего было опрошено 1 600 респондентов.

Погрешность выборки составляет около 2,2%.

