УГКЦ и РКЦ призвали власти Украины запретить аборты

Главы Украинской греко-католической церкви и Римско-католической церкви обратились к Верховной Раде Украины с призывом изменить законодательство и запретить в Украине аборты. Как сообщил во время встречи с молодежью в Тернополе глава Украинской греко-католической церкви Святослав ШЕВЧУК, обусловлено такое обращение тем, что в Украине в среднем в год вследствие абортов погибает 2 млн. нерожденных детей.

«Я, когда был преподавателем морального богословия, исследовал со своими студентами феномен аборта в Украине. Вещи ужасные. За 20 лет независимой Украины мы сознательно и добровольно убили 40 млн. детей. То есть, за это время перестала существовать такая нация, как украинцы – 40 миллионов. На фоне этой цифры дети, родившиеся за 20 лет, – это уцелевшие, это те, которых случайно минула убийственная рука родителей», – сказал С.ШЕВЧУК.

Он также отметил, что аборты нельзя рассматривать только в плоскости «женщина-доктор».

«Принято считать, что вопрос аборта – это только грех женщины. Но на самом деле грех аборта задевает целое общество. Не только женщина виновата, но и ее муж, ее мама или отец, которые женщину к этому принуждают, члены семьи, которые не захотели принять эту жизнь. Врач, который это совершил, претерпевает душевные пытки, это потом отражается на его отношениях со своими детьми», – отметил глава УГКЦ.

По его мнению, аборты в Украине надо было уже давно запретить.

«Вы не найдете врача-гинеколога, который скажет, что аборт – это хорошо для здоровья и приносит пользу женщине. Но при этом аборт у нас до сих пор разрешается. Более того, Украина превратилась в место убийства детей из Европы, приезжают к нам из Польши, из других стран, где делать аборт запрещено делать, и это убийство выполняют здесь. Наша земля и так полита кровью, но сколько ее проливается сегодня из-за этого греха – это просто ужасно. И это зло вредит всему обществу», – подчеркивает С.ШЕВЧУК.

«Но если бы в Верховной Раде были сознательные борцы за человеческую жизнь, то у нас бы уже давно были приняты соответствующие законы», – отметил С.ШЕВЧУК.