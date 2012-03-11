"Бурановские бабушки" собирают деньги на церковь

Коллектив "Бурановские бабушки", победивший в финале российского отборочного тура для "Евровидения", называют целью участия в конкурсе постройку церкви в селе Бураново Малопургинского района Удмуртии, передают Вести.ру.

"Мы взяли очень большую ответственность на себя, когда решили построить церковь, — это всегда очень непросто, тем более что для нашей светлой цели мы выбрали такой нестандартный путь — через эстраду. Но мы верим, что у нас все получится", — рассказали они.

Напомним, коллектив из Удмуртии в отборе российского участника "Евровидения" опередил дуэты Димы БИЛАНА и Юли ВОЛКОВОЙ, а также Аиды и Тимати, занявшие второе и третье места соответственно. Всего же за путевку на "Евровидение" боролись 25 исполнителей.

"Бурановские бабушки" впервые вышли на российскую сцену в 2008 году. Они исполняют песни на удмуртском, русском и английском языках.

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