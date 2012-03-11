Сербские монастыри отнесены к важнейшим религиозным святыням

Сербские монастыри Косова и Метохии отнесены к наиболее значимым религиозным объектам наряду с Иерусалимом, Афоном, Меккой и Ватиканом. Такое решение принято на встрече Европейской Комиссии в Брюсселе.

После проведения необходимых исследований и работ должна быть принята специальная международная декларация, которая определит степень защиты этих святынь. Участником встречи был профессор Сима АВРАМОВИЧ, который сообщил газете «Вечерние новости», что особо настаивал на том, чтобы были отдельно выделены святыни, подвергающиеся опасности, как Иерусалим и Косово. По мнению сербского ученого такой статус может стать гарантией для будущего сербских святынь на территории Косово и Метохии, сообщает сайт Рашко-Призренской епархии СПЦ.

Православие.Ru