В храмах Москвы помолились об упокоении писателя Булгакова

72-годовщина со дня смерти писателя и драматурга Михаила Афанасьевича Булгакова в нынешнем году дата совпала с родительской субботой.

По предложению и. о. председателя Миссионерской комиссии при Епархиальном совете г. Москвы иеромонаха Димитрия (ПЕРШИНА), поминовение М.А.Булгакова совершили на Крутицком Патриаршем Подворье, в университетском храме святой мученицы Татианы и в других храмах, где служат члены комиссии.

По словам отца Димитрия, в страшные годы революции и безбожия М.Булгаков «пытался свидетельствовать о том, что в духовном мире есть не только бесы, но и Крест, и Голгофа, и Воскресение».

Комментируя расхожие суждения о темной изнанке творчества писателя, иеромонах Димитрий отметил: «Проблема наших дней в том, что булгаковская апология Христа – Спасителя и Победителя смерти – прошла мимо внимания широкой аудитории из-за отсутствия у последней базовых представлений о мире христианской культуры и этики».

Этим христианским аспектам в творчестве писателя будет посвящена лекция, которую планируется провести в конце марта в МГУ им. М.В.Ломоносова. Цель этой встречи – вернуть текстам М.А.Булгакова утраченный библейский контекст.

Рravmir