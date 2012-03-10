Мужчина набросился с топором на раку с мощами святого

6 марта в центральный храм российского города Великий Устюг в честь св. прав. Прокопия ворвался 36-летний местный житель с топором.

Местная жительница рассказала, что мужчина, с дикими криками о том, что ему утром были голоса из ада, бросился рубить в щепки иконы и деревянную раку, в которой уже триста лет хранятся мощи преподобного Прокопия Праведного. В это время между службами в храме было всего три женщины, и работала свечная лавка. Служительницы храма в шоке, плачут и боятся повторения.

«Зрелище было ужасное, – сказал следователь межмуниципального УМВД РФ «Великоустюгский» Илья Чебыкин, - Везде валяются осколки разрубленных икон, щепки и плач верующих. Оперативная группа приехала по вызову сразу, мужчина в ужасе бросил топор на пол и стал бормотать нечто непонятное. Он – больной человек, ранее уже лечился. Среди уничтоженных икон есть редчайшие экспонаты XVII века, они утрачены навсегда, говорить о размере ущерба пока рано. Возбуждено уголовное дело по статье “Хулиганство”. Мужчина помещен в местную ЦРБ».

«Такое на моей памяти случилось впервые, – сообщил пресс-секретарь Вологодского областного епархиального управления Андрей Сальников. – Помню, в 1998 году был случай ― при поклонении мощам Святого Антония Вологодского в храме Святителя Николая во Владычной Слободе на улице Гоголя нездоровая женщина пыталась зайти в алтарь. Но это мелочь по сравнению с таким проявлением болезни. Очень жаль и иконы, и чувства верующих».

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