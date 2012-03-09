В Германии состоятся выставки, посвященные Туринской плащанице

Выставки об истории и исследованиях Туринской плащаницы откроются в марте в германских городах Геффинген (федеральная земля Баден-Вюрттемберг) и Меммингене (Бавария).

Экспозиции, которые расположатся в геффингенской церкви Св. Духа и в общине св. Иосифа в Меммингене, будут сопровождать доклады ученых, аудио- и видеоматериалы.

Они будут посвящены последним научным исследованиям Плащаницы, истории реликвии, связанным с ней богословским темам.

Как сообщает пресс-центр Братства св. Пия X, которое является организатором выставок, тематические встречи будут предварять богослужения. Одним из экспонатов выставок станет копия плащаницы, воспроизведенная на полотне в натуральную величину.

Фильм об исследованиях христианской реликвии расскажет о разных точках зрения на происхождение Плащаницы.

Седмица.