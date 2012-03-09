Парламент Голландии обсуждает возможность эвтаназии

Голландский парламент в настоящее время обсуждает вопрос о возможности легализовать эвтаназию для лиц в возрасте 70 лет и старше, которые «устали от жизни». Об этом сообщает агентство CWN со ссылкой на Radio Netherlands и Bill De Volkskrant.

Действующий в Королевстве Нидерланды в настоящее время закон, принятый в 2002 г., разрешает людям в возрасте 12 лет и старше просить об эвтаназии в случае, если они страдают от неизлечимой болезни или «невыносимой боли».

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