Парламент Голландии обсуждает возможность эвтаназии
14:25, 09 марта 2012Общество
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Для «уставших от жизни»
Голландский парламент в настоящее время обсуждает вопрос о возможности легализовать эвтаназию для лиц в возрасте 70 лет и старше, которые «устали от жизни». Об этом сообщает агентство CWN со ссылкой на Radio Netherlands и Bill De Volkskrant.
Действующий в Королевстве Нидерланды в настоящее время закон, принятый в 2002 г., разрешает людям в возрасте 12 лет и старше просить об эвтаназии в случае, если они страдают от неизлечимой болезни или «невыносимой боли».
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