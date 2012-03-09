В Гамбурге обнаружили руины средневекового монастыря

Сотрудники Археологического музея Гамбурга, проводившие раскопки под фундаментом и гаражом торгово-промышленной палаты, обнаружили руины средневекового францисканского монастыря св. Марии Магдалины, сообщило мюнхенское церковное издание «Münchner Kirchenzeitung».

В 1231 г. граф Шауенбурга и Хольштейна Адольф IV после победы над датчанами в битве при Bornhöved заложил первый камень в основание францисканского монастыря, где позже и сам как монах завершил свою жизнь. После Реформации монастырь был закрыт, его церковь стали использовать протестанты.

В ходе раскопок археологи обнаружили и человеческие останки.

Глава торгово-промышленной палаты Гамбурга профессор Ханс-Йорг Шмидт-Tренц заявил, что после завершения всех археологических работ руководимое им ведомство будет «искать соответствующие пути, чтобы сделать доступной историю нашего здания для всех посетителей».

Богослов.