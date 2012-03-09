В ООН заслушали доклад о свободе вероисповедания

Специальный докладчик ООН по вопросам свободы религии Хайнер БИЛЕФЕЛЬДТ представил Совету ООН по правам человека ежегодный доклад о свободе вероисповедания, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на портал domradio.de.

В качестве одной из основных причин ограничения религиозной свободы во многих странах мира БИЛЕФЕЛЬДТ видит интересы государства, желающего отвлечь внимание от внутренних проблем и перенаправить агрессию на представителей меньшинств, что может стать причиной межрелигиозных столкновений.

Докладчик предостерёг от использования официальной религии в целях проведения политики национальной идентичности. По его мнению, подобная политика таит опасность дискриминации меньшинств, например мигрантов и новых религиозных движений.

Непосредственно для представителей религиозных меньшинств дискриминация может выражаться в требовании ежегодных перерегистраций, необходимости неоднократно проходить бюрократические процедуры, в невозможности получения достойного образования, преследованием новообращенных, считает БИЛЕФИЛЬДТ.