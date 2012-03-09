Место мученической смерти св. Павла Микки станет санктуарием

8 марта епископская конференция Японии приняла решение предоставить месту мученической смерти св. Павла Микки и его товарищей статуса национального санктуария. Сейчас на этом месте, в окрестностях Нагасаки, находится мемориал Нишизака.

Иезуит Павел Микки и 25 его товарищей были распяты на этом месте в 1597 году по приказу Таетоми Хидэеси, японского военного и политического деятеля, будущего объединителя Японии. Перед смертью 26 мучеников были вынуждены пройти пешком долгий путь из Киото в Нагасаки. Шестеро из них были францисканцами, три принадлежали к иезуитскому ордену, остальные миряне. Создание национального санктуария совпадает с 150-летием канонизации этих мучеников, состоявшейся в 1862 году.

Японские епископы решили также создать паломнический маршрут, который соединит Киото, Осаку, Хиросиму, Фукуока и Нагасаки. Именно этим путем прошли перед смертью св. Павел Мики и его товарищи.

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