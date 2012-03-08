Теперь фильм «Сокровища царицы Елены» доступен на YouTube

Теперь полная версия фильма «Сокровища царицы Елены» отечественных кинематографистов доступна на YouTube.

Фильм повествует о необыкновенной женщине – святой равноапостольной царице Елене, и об истории христианских святынь Европы, найденные этой святой.

Напомним, что ранее состоялась премьера киноленты на «Первом национальном» и в Киево-Печерской Лавре во время Всеукраинской конференции по вопросам паломничества.

