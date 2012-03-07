Путешественник увидел в небе ангела (фото)

51-летний путешественник и фотограф Айзрез Чорпака, находясь в Бангкоке, сфотографировал удивительную фигуру, которая вырисовывалась над Храмом изумрудного Будды.

У мужчины не возникло сомнений, что он видел силуэт ангела, ведь тот возник, когда испортилась погода и путешественник уже собирался где-то спрятаться от сильной бури.

Тогда Айзрез увидел как тучи над храмом рассеиваются, а солнечный свет озарил перед глазами мужчины фигуру ангела.

Фотограф рассказал, что такая красота длилась всего секунд 10 "Мой друг успел сказать:" Смотри! Ангел явился. "У храма были сотни людей, но я не знаю кто из них успел увидеть эту красоту. Она длилась всего каких-то 10 секунд. Слава Богу, я успел сделать несколько снимков", - рассказал Айзрез Чорпака.

Он добавил, что это лучшее фото, которое ему когда-либо приходилось сделать.

ТСН