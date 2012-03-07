Дочь 65-летней мамы в Чернигове отказались крестить

Жительница Чернигова Валентина Пидвербная, которая стала мамой в 65 лет, заявила, что ее дочь отказались крестить черниговские священники из-за искусственного оплодотворения.

Как сообщает ТСН, 65-летняя мама утверждает, что девочку окрестили только в киевской церкви, где о маме-рекордсменке никто не слышал.

Попытка окрестить Машу в родном городе закончилась ничем, отметила женщина. По ее словам, она якобы получила отказ от священников из-за того, что забеременеть ей помогли врачи.

"В нашу церковь я обращалась, но мне сказали, что это грех, и отказали. Я ушла оттуда со слезами", - рассказала женщина.

ТСН разыскала ту церковь, где женщина, по ее словам, получила отказ. Настоятель храма подтвердил, что Машу действительно здесь не крестили, но по другой причине.

Настоятель Спасо-Преображенского собора отец Николай рассказал, что В.Пидвербная требовала, чтобы священник был крестным отцом ребенка. А обряд проводили трое батюшек сразу.

"Ей объяснили, подходите к 8.30 в храм и мы окрестим. Ее в храме не было", - сказал отец Николай.

В Черниговской епархии Украинской православной церкви конфликт обещали рассмотреть. А священникам разъяснить - детей крестить всех, независимо от медицинских справок и путей зачатия.