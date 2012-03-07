В соборе в Германии выставят для поклонения Хитон Христа

Священная туника Христа, которая хранится в специальном реликварии в соборе неметкого города Трир, будет выставлена для публичного поклонения с 13 апреля по 13 мая.

Папа Римский Бенедикт XVI назначил кардинала Марка Уэллета, префекта Конгрегации по делам епископов своим специальным представителем на церемонии открытия торжеств.

Поклонение ризе Христовой в этом году будет приурочено к 500-й годовщине начала традиции публичных поклонений святыне, первое из которых состоялось в 1512 г. С 1512 г. реликвия была представлена для поклонения 16 раз. В последний раз святыня выставлялась в 1996 г. В 1960-1975 гг. трирский собор подвергся капитальной реставрации, после чего тунику Христа стали хранить в специально построенной для этой цели часовне. Нерегулярно, несколько раз в году, без предварительного объявления или оповещения паломников, а также, не приурочивая это событие к каким-либо праздникам, служители собора разрешают верующим войти в капеллу, где хранится хитон Христа.

По преданию, туника Христа была привезена в Трир по распоряжению св. императрицы Елены (честная глава которой также находится в Трире) в начале IV в. Позднее, чтобы лучше сохранить святыню, ее обшили со всех сторон в виде тканого ковчега. В смутные времена святыню из-за опасения гибели в пожаре или хищения в период непрекращающихся войн и междоусобиц не раз прятали в тайниках. 1196 г. одеяние Иисуса Христа замуровали в алтаре собора, где оно находилось несколько столетий. Святыню извлекли из укрытия в 1512 г. по просьбе императора Максимилиана.

Ученые, изучавшие в разные годы хитон Христа из Трира, сходятся во мнении, что святыня относится к I в. Исследования, проводившиеся в 1890-1891 гг., свидетельствуют, что одеяние Иисуса Христа выполнено из льняной (хлопковой) ткани коричневого цвета, на нем не имеется шва. Другая экспертиза показала, что на хитоне обнаружен тот же состав растительной пыльцы, что и на Туринской плащанице.

Седьмица.