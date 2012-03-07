Создана христианская онлайн-игра для детей

«Библейские острова» - христианская онлайн-игра для детей, цель которой - распространять Евангелие.

«Планируется, что дети посредством игры повысят свои библейские знания, а также знания светских наук, - сказал автор игры ИЛУТОВИЧ. - Более того, родители могут спокойно оставить своих детей в виртуальном пространстве или даже присоединиться к ним.

Целью игры было связать три элемента - интерес детей, библейские и образовательные материалы. Автор заявляет, что задача успешно выполнена.

«Мы выяснили, что детям действительно нравится быть на библейских островах. Это захватывает, - сказал он. - У них есть свой дом, свой аватар. Они взаимодействуют друг с другом безопасным способом. И в результате они узнают через это Господа».

Кириос