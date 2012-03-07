В Тернопольской обл. незарегистрированная община самовольно строит монастырь

Тернопольский облсовет призвал правоохранительные органы проверить деятельность незарегистрированной религиозной общины, которая самовольно начала строить монастырь под Тернополем. Как сообщил сегодня во время пленарного заседания совета депутат Леонид БИЦЮРА, члены общины, которые именуют себя приходом «Святой Католической Церкви Непорочного Сердца Марии в места появления Матери Божией в парке Национального Возрождения», после демонтажа их часовни и колокольни на самозахваченных землях в парке Национального возрождения возобновили свою деятельность.

«Обращения граждан свидетельствуют о том, что эта группа из парка перешла на территорию Тернопольского района в село Гаи Гречинские. В своих обращениях граждане сообщают об угрозе здоровью и жизни членов их семей, выражают озабоченность по поводу возможных сделок с имуществом членов их семей, указывают на использование группой шантажа, угроз и запугивания в случае обращения в правоохранительные органы», – сообщил Л.БИЦЮРА.

По его данным, руководители общины проводят сбор денег, в том числе и через отчуждение недвижимого и движимого имущества граждан области, для строительства и содержания монастыря по адресу с. Гаи Гречинские, ул. Джерельная,11.

«По этому же адресу без соответствующей разрешительной документации проводится строительство, проживают без надлежащей регистрации посторонние лица – так называемые «монахи», – сообщил он.

Депутаты поддержали депутатское обращение Л.БИЦЮРЫ и направили его в областную прокуратуру, областные управления милиции и Службы безопасности Украины.

Как уже сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года после соответствующего решения городского совета в парке Национального возрождения были демонтированы часовня и каменная колокольня, которые построили члены незарегистрированной религиозной общины.

Часовня в 30 м от Певческого поля была самовольно построена в начале 2000-х годов группой людей, которые утверждали, что в этом месте возле источника им явилась Матерь Божия. После этого члены общины стали собираться на богослужения в этом месте. Представители официальных христианских церквей заявили, что батюшки, которые проводят их богослужения, не принадлежат ни к одной из традиционных конфессий.

В 2010-2011 году на самозахваченных в парке землях часовня была масштабно реконструирована, ее окружили каменной стеной. На территории стали возводить каменную колокольню.

При этом представители общины стали чинить препятствия жителям города, которые хотели набрать воды из источника, мотивируя это тем, что те не достойно одеты для святого места или тем, что проходит служба Божия.