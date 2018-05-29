Почему на Андреевской церкви нет колоколов

Для Украины первым моментом славы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО стал 1990 год, когда крупнейшие святыни православия - София Киевская и Киево-Печерская Лавра - были включены в этот реестр. Однако бесспорным является тот факт, что Киев - «мать городов русских», столица независимой Украины, гордится многими архитектурными жемчужинами как светского, так и сакрального характера. Неслучайно в 2009 г. появилась идея расширения существующего объекта в Список ЮНЕСКО за счет Кирилловской и Андреевской церквей в Киеве.

Кирилловская церковь

Кирилловская церковь вот уже тысячу лет является свидетелем всех взлетов и падений в истории Киева, ведь и сама возникла в первые века существования города. После смерти Владимира Мономаха и его сына Мстислава Великого обострилась борьба за киевский престол между княжескими династиями, с которой то один, то другой князь выходил на короткое время победителем. 1139 великим князем киевским стал черниговский князь Всеволод Ольгович. Стремясь поддержать свою династию, Всеволод в урочище Дорогожичи на возвышении основывает родовой монастырь, освященный в честь византийского святого Кирилла Александрийского.

Ангел, который заворачивает небо в свиток. Страшный суд. Фреска XII века.

Расположение монастыря было очень удачным, ведь Дорогожичи контролировали с севера подступы к городу. Кроме того, здесь сходились пути из Вышгорода и Чернигова, Новгорода, Полоцка, Смоленска, Галича, их контролировала стража, которая находилась в построенном южнее монастыря деревянном Дорогожицком укреплении. На территории Кирилловского монастыря уже с XI-XII вв. существовали пещеры.

Теперь подземные сооружения, требующие изучения и консервации, находятся в аварийном состоянии. После смерти Всеволода Ольговича 1146 г. его вдова Мария Мстиславовна закладывает каменную Кирилловскую церковь, которая сохранилась до наших дней. Впоследствии церковь стала родовой усыпальницей, а 1194 здесь был похоронен князь Святослав - герой древнерусского эпоса «Слово о походе Игореве».

Фреска из Кирилловской церкви.

Во время монгольского нашествия монастырь был разграблен, и его деревянные укрепления разрушены. В начале XVII в. по инициативе украинского князя Константина Острожского начались восстановительные работы. Прихожанами Кирилловского монастыря стали запорожцы, недалеко от храма начали ставить дома-шалаши. Отсюда и пошло название местности - Куреневка.

Великое опустошение потерпел Кирилловский монастырь в 1651 году, когда Киев заняли литовские войска гетмана Януша Радзивилла.

В это время его архимандритом был выдающийся церковный деятель Иннокентий Гизель, профессор и бывший ректор Киево-Могилянской академии.

В настоящее время Кирилловский монастырь превратился в один из самых богатых и уважаемых киевских монастырей. Этому значительно способствовали средства, выделенные на его реконструкцию гетманом Иваном Мазепой и разносторонняя деятельность игумена Иннокентия Монастырского.

Богородица (фрагмент росписи Кирилловской церкви). Михаил Врубель.

В общем, архитектура Кирилловской церкви хорошо сохранилась с XII в. Перестройки XVII - XVIII вв. оказались в перекладке части сводов, возведении четырех боковых куполов пышного фронтона над входом, оформлении окон и порталов лепным декором. Древние архитектурные формы четко читаются под этими пристройками.

Центральное подкупольное пространство храма - высокое, свободное, хорошо освещенное, с хорами в западной части - контрастировало с остальными помещениями: полутемным нартексом с нишами-аркосолиями для гробниц, крестильней, узкой лестницей на хоры в толще северной стены, небольшой молельней на хорах. Особенностью храма были маленькие боковые хоры перед южной апсидой, куда вела лестница в толще стены алтаря.

После большого пожара 1734 года в монастыре велись восстановительные работы под руководством известного украинского архитектора Ивана Григоровича-Барского. По его проекту территория монастыря была обнесена стеной (до нашего времени сохранился фрагмент длиной около 15 м), возведены каменные кельи, корпус архимандрита, трапезная и колокольня с надвратной церковью Богородицы (разрушена в 1937 году). Весь архитектурный комплекс приобрел барочные черты.

Расцвет Кирилловского монастыря был непродолжительным. В 1784 г. через Киев проезжала императрица Екатерина II, которая посетила древний монастырь. По ее приказу стены Кирилловской церкви забелили известью, а в постройках монастыря разместили приют для инвалидов войны, впоследствии богадельню (приют для стариков) и больницу для психболных. Среди пациентов больницы был известный композитор, дирижер и певец Артемий Ведель, который здесь умер и был похоронен.

Апостол Павел. Фреска Кирилловской церкви.

Новая жизнь Кирилловской церкви началась в 1860 году, когда была случайно открыта под позднейшими наслоениями фресковая живопись XII в., что сразу же стало сенсацией. В храме проводились огромные работы по расчистке фресок и обновлении стенописи под руководством профессора А.Прахова.

В центральной апсиде хорошо сохранились сцены «Евхаристия» и «Святительский чин», на предалтарных столбах - композиции «Благовещение», «Сретение», выразительные фигуры апостолов Петра и Павла. В южной апсиде написано 16 сцен из «Жития Кирилла Александрийского» - александрийского патриарха и автора проповедей. Все пространство нартекса занимает многоплановая композиция «Страшный суд» - одно из самых ранних изображений этого сюжета в древнерусском искусстве. Среди более поздних росписей привлекает портрет игумена Иннокентия Монастырского - ценная достопримечательность украинской портретной живописи.

Золотыми буквами в историю церкви вписано имя Михаила Врубеля. "Я очень люблю Киев. Сожалею, что здесь не живу", - повторял Врубель. Впервые художник познакомился с Киевом, когда ему, 28-летнему студенту Петербургской академии художеств, было поручено сложная и ответственная работа - создать в Кирилловской церкви на месте утраченных фресок XII в. новые композиции.

Его кисти принадлежат фигура архангела Гавриила из «Благовещения» на предалтарном столбе, сцена «Въезд в Иерусалим» в центральной нави, композиции «Надгробный плач», «Сошествие Святого Духа», «Ангелы с лабарами» и другие. Для мраморного иконостаса, выполненного по эскизам А.Прахова, М. Врубель в 1885 г. написал в Венеции иконы «Афанасий», «Богоматерь с младенцем», «Иисус Христос» и «Кирилл».

Примечательно, что прообразами почти всех святых в интерьере Кирилловской церкви Врубелю служили исключительно киевляне.

В Киеве судьба часто отворачивалась от Врубеля, иногда он буквально голодал. В городе над Днепром познал и горечь сердечных мук - художник влюбился в жену руководителя реставрационных работ, профессора Прахова, Эмилию Львовну. Ее лицо он увековечил на иконе, в образе венецианской Богоматери (1885 год). Судьба художника сложилась трагически - проблемы с психическим здоровьем привели его в больницу при Кирилловском монастыре...

При советской власти территория Кирилловского монастыря была объявлена историко-культурным заповедником. Однако даже с такой охранной грамотой много монастырских сооружений были разрушены.

Теперь Кирилловская церковь (с 1965 года филиал Национального заповедника «София Киевская») является музеем. Однако по субботам и воскресеньям в церкви служат литургию с ограниченным использованием свечей. Иногда в церкви проводят и концерты духовной музыки. В будние дни служба Божья происходит в помещении бывшей прачечной, построенной в начале XIX ст. и перестроенной в советские времена под клуб.

Другая жемчужина украинского барокко - церковь Святого Андрея Первозванного - поднимается в самом сердце Киева, на Подоле. Хорошо известный Андрей Первозванный, один из двенадцати апостолов сначала был учеником Иоанна Крестителя, но Иисус первым позвал его к себе. Поэтому в церковной традиции он называется Первозванным.

Проповедуя, пришел Св. Андрей около 40 года после Рождества Христова в Киев. Здесь, на живописных горах Надднепрянщины, он поставил крест и сказал ученикам: «Видите ли горы эти? Поверьте мне, на них воссияет благодать Божия» Пророчество, как известно, сбылось: христианство пришло в Киев.

И на высоком холме, возвышающемся над Подолом и Днепром, на краю древнего «города Владимира» на протяжении веков стояли, меняя со временем друг друга, деревянные церкви Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. На холме возводились также городские фортификационные сооружения.

В августе 1744 года российская императрица Елизавета Петровна, находясь в Киеве, положила на том холме первый камень в фундамент новой церкви в честь Св. Андрея Первозванного. Место будущего храма освятил митрополит Киевский Рафаил Заборовский.

Андреевская церковь была построена по проекту итальянского архитектора Франческо Бартоломео Растрелли в 1747-1753 годах. Строительство осуществлялось под руководством московского зодчего Ивана Мичурина. Но интересно, что первый эскизный проект Андреевской церкви принадлежал вовсе не Растрелли, а киевскому архитектору Й.-Г. Шеделю.

Андреевская церковь до реконструкции, нач.ХХ века.

Сложный рельеф местности и наличие водных источников заставили строителей устроить мощные фундаменты, внешне оформленные двухэтажный дом с одним лишь фасадом в сторону улицы.

Новый храм получил удивительно красивый выразительный силуэт и отделку в стиле барокко. Киев обогатился уникальным, одним из самых известных ныне памятников архитектуры. Храм властно господствует над Подолом, заметный издалека, из-за Днепра. Волшебные пейзажи открываются со смотровой площадки Андреевской церкви - одного из любимых мест киевлян. В Андреевской церкви нет колоколов, так как, по легенде, при первом же ударе вода проснулась бы и залила не только Киев, но и все Левобережье.

Однокупольный пятиглавый храм имеет форму креста, в углах которого размещены декоративные башни на массивных столбах, которые играют роль своеобразных контрфорсов. Снаружи контрфорсы украшены пилястрами и укрыты тремя парами колонн с капителями ордена Коринфа. К Андреевской церкви со стороны улицы ведет крутая чугунная лестница. Вся масса церкви опирается на двухэтажный дом-стилобат с восьмью комнатами на каждом этаже, стены которого является фундаментом церкви. Вокруг церкви - балюстрада, с которой открывается живописная панорама Подола и Днепра.

Автором внутреннего убранства Андреевской церкви, выполненного в стиле рококо, является архитектор Ф.-Б. Растрелли. Архитектура, лепка, резьба, живопись, гармонично сочетаясь и взаимно дополняют друг друга, образуя целостный ансамбль интерьера церкви. Лепка, которая производились из гипса, а затем покрывалась позолотой, имеет причудливые формы цветочных гирлянд, стилизованных пальмовых ветвей, листьев аканта, головок херувимов.

Привлекает внимание величественный красный с позолотой резной иконостас. В иконостасе Андреевской церкви находится 39 икон, над которыми работала «живописная команда» петербургских мастеров. Эти шедевры дают четкое представление о характере церковной живописи середины XVIII в. В трансепте Андреевской церкви находятся две композиции XIX в., выполненные в стиле классицизма, - "Проповедь апостола Андрея" украинского художника Платона Бориспольца и "Выбор веры князем Владимиром" латышского художника Иоганна Еггинка. Оба полотна относятся к историческому жанру и воссоздают летописные предания о проповеди христианства, основания Киева и распространения православия на территории Киевской Руси.

После пожара 1811 года, когда выгорел дотла весь Подол, заново распланирована улица, которая пролегла от подножия Андреевской горы к Днепру, или от старинной улицы Боричев Ток до такой же древней улицы Набережно-Крещатицкой, и получила название «Андреевская».

В первые годы советской власти Андреевскую церковь получила в свое распоряжение вторая по численности киевская община верующих Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), однако вскоре над ней совершили кровавую расправу органы ГПУ. 1968 храм получил статус филиала национального заповедника "София Киевская". В 1976-1977 годах его архитектурный облик был восстановлен по чертежам Ф. Б. Растрелли, найденными в венских архивах. 2008 года здесь была возобновлена служба Божья, что не могло не вызвать возмущения со стороны ученых-историков и музееведов.

Неудачное расположение и постоянная угроза оползней всегда ставили церковь на грань полного разрушения.

«В 2006 году специальная комиссия Министерства по чрезвычайным ситуациям в составе геологов, геодезистов и архитекторов признала храм в аварийном состоянии», - рассказывает заведующая отделом "Андреевская церковь" Национального заповедника "София Киевская" Жанна Литвинчук. Ежегодно отмечается постоянное ухудшение состояния всего комплекса: неравномерная осадка здания, трещины расширяются, в здании церкви и на паперти. В 2009 году начались противоаварийные работы по укреплению Андреевской горы, конструкций сооружения церкви и ее фундаментов.

В конце 2007 года был подан запрос на расширение границ охраны архитектурного ансамбля Софийского собора и включения в уже существующей номинации Кирилловской церкви XII в. и Андреевской церкви XVIII ст.

По этому вопросу велись специальные консультации с экспертами ЮНЕСКО.

Однако экспертами ИКОМОС после посещения Киева весной 2009 года и знакомства с Кирилловской и Андреевской церквями, их буферными зонами, а также номинационных досье по этим достопримечательностям высказан ряд предложений и рекомендаций.

В конце 2010 года рабочая группа ученых заповедника «София Киевская», чьими структурными частями являются обе церкви, осуществила подготовку нового номинационного досье с учетом указанных рекомендаций. Часть замечаний и предложений непосредственно не касались полномочий заповедника. О невозможности выполнить некоторые рекомендации, которые не входят в компетенцию заповедника, было указано в досье. Поскольку официальные письма с рекомендациями и замечаниями экспертов ИКОМОС был передан в заповедник в конце 2009 года, а также учитывая поставленные сжатые сроки, выполнение этой задачи, а именно работа по подготовке нового досье, была крайне напряженная. Наконец, решение КВС были переданы Минрегионстрою Украины. Сейчас властями решается судьба Кирилловской и Андреевской церквей, уже на их пути к статусу ЮНЕСКО.

Среди украинских чиновников и ученых царят пессимистические прогнозы относительно возможного включения памятников в Список. По словам Председателя Комиссии по вопросам культуры Киевского горсовета Александра Бригинца, «никакого включения Андреевской и Кирилловской церкви в список не будет - не потому, что эти объекты этого не стоят, а потому, что наша власть не продемонстрировала готовности охранять памятники. Подходы у определенной категории людей - к сожалению, это преимущественно чиновники и застройщики - это полное непонимание того, как надо действовать. И в итоге интересы этой группы людей важнее, чем охрана памятников!».

Того же мнения придерживается председатель Всеукраинской ассоциации музеев и заповедников Сергей Кролевец: «Мировое сообщество уже не первый год делает акцент на том, что государство плохо управляет объектами всемирного культурного наследия. Об этом говорится несколько раз в резолюциях 33-й сессии ЮНЕСКО: нет единого плана управления, нет единого координирующего органа ».

Влада Прокаева, автор проекта «Наше наследие», заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО Дипломатической Академии при МИД Украины, председатель Фонда «Одаренные дети - будущее Украины»