В сербском монастыре обнаружена фреска с ликом Николая II

Фреска с изображением последнего Российского царя св. Николая II обнаружена в сербском монастыре Жича.

Хотя изображение Николая II было обнаружено в монастырском храме свт. Саввы Сербского еще несколько лет назад, информация о находке была распространена лишь сейчас.

Росписи храма, в том числе и изображение Российского императора, были созданы по благословению епископа Жичского св. Николая (Велимировича) русским иконописцем Николаем Мейендорфом в 1937 г. Как предполагается, лик Николая II был сокрыт от взоров с помощью листа бумаги в 1945 г. духовником обители отцом Досифеем и монахом Герасимом. Это было сделано из опасения, что фреску уничтожат коммунистические власти.

Епископ Николай очень любил Россию и благословил изобразить на стенах храма многих русских святых: Серафима Саровского, равноапостольного князя Владимира и др. Также он разрешал жить в монастыре многим русским монахам, находившимся в Сербии в эмиграции.

Седмица.Ru