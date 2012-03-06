В Киево-Печерский заповедник будут электронные билеты

К Евро-2012 Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник намерен ввести электронные входные билеты.

Об этом сообщила на пресс-конференции в агентстве УНИАН генеральный директор заповедника Виктория ЛИСНЫЧА.

По ее словам, «любой иностранец, любой человек сможет распечатать электронный билет и заказать его по интернету». При этом она подчеркнула, что по поводу стоимости такого билета продолжаются дискуссии и обсуждения.

В.ЛИСНЫЧА также сообщила, что сейчас проводится подготовка к открытию подземных ходов на верхней территории Лавры. «Планируем к Евро-2012 открыть отреставрированный монастырский сад и подземные винные погреба, чтобы показать и Европе, и всем, что действительно есть очень высокая культура, духовность, которая зарождена очень-очень давно», - сказала она.