Киевляне обеспокоены разрушением Трапезной церкви святого Апостола Иоанна Богослова Михайловского Златоверхого монастыря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА, соответствующее письмо с просьбой обратить внимание на состояние памятника и принять необходимые меры для устранения повреждений поступило в адрес комиссии от столичной общины.

«К сожалению, в городском и государственном бюджете нет в необходимом количестве средств на сохранение памятников. Несколько объектов Златоверхого монастыря - часть которых находится в муниципальной собственности, а часть в государственной - тоже страдают от недофинансирования. Денег необходимых для реставрации «муниципальной» колокольни Михайловского Златоверхого монастыря в киевском бюджете не нашлось, жаль, что и в Государственном нет денег для «государственной» Трапезной церкви», - возмущен председатель комиссии А.БРИГИНЕЦ.

Внешние повреждения Трапезной церкви очевидны, особенно с севера, северного востока и востока: заметны трещины фасада и цоколя церкви, повреждения слоя штукатурки, который местами совсем отсутствует. Это подтверждают и эксперты Министерства культуры Украины и Главное управление охраны памятников. «Не исключаю, что наряду с внешними признаками повреждения стены имеют и серьезные внутренние проблемы», - добавил А.БРИГИНЕЦ.

Поэтому председатель комиссии обратился к министру культуры Михаилу КУЛИНЯКУ с просьбой найти в текущем году средства для реставрационных работ в Трапезной церкви.

А.БРИГИНЕЦ напомнил, что сегодня покрытие церкви нет аутентичного вида, который является следствием «советских реконструкций». До ХVIII века Трапезная была покрыта тёсом, а не гуцульским гонтом, как сейчас. После ХVIII в. храм имел золотые купола. «Поэтому, возможно, пришло время вернуть храму первобытный вид», - выразил предложение А.БРИГИНЕЦ.

Пресс-служба также напоминает, что Трапезная церковь является памятником национального значения в соответствии с Постановлением Совета Министров Украинской ССР от 24 августа 1963 года №970 (охранный номер №13).

Справка УНИАН. Свято-Михайловский Златоверхий монастирь принадлежит УПЦ КП.