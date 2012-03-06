В Петербурге в здание синагоги бросили «коктейль Молотова»
10:19, 06 марта 2012Общество
0
Никто не пострадал
Полицейские разыскивают хулигана, бросившего бутылки с зажигательной смесью на территорию Большой хоральной синагоги в Петербурге, сообщает источник в правоохранительных органах.
Накануне поздним вечером неизвестные бросили на территорию Большой хоральной синагоги на Лермонтовском проспекте две бутылки с горючей жидкостью. Одна из них разбилась на территории синагоги, не воспламенившись, вторая разбилась об ограду и загорелась.
В результате инцидента никто не пострадал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter