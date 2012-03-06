В Петербурге в здание синагоги бросили «коктейль Молотова»

Полицейские разыскивают хулигана, бросившего бутылки с зажигательной смесью на территорию Большой хоральной синагоги в Петербурге, сообщает источник в правоохранительных органах.

Накануне поздним вечером неизвестные бросили на территорию Большой хоральной синагоги на Лермонтовском проспекте две бутылки с горючей жидкостью. Одна из них разбилась на территории синагоги, не воспламенившись, вторая разбилась об ограду и загорелась.

В результате инцидента никто не пострадал.

Газета.Ru