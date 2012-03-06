Панихиду по Гоголю отслужили в Москве

О годовщине смерти Гоголя, совпавшей с послевыборной суетой, почти никто не вспомнил. 5 марта 2012 года в самом центре Москвы на панихиде по Николаю Васильевичу присутствовало всего несколько человек, сообщает интернет-издание «Татьянин день».

Панихиду в храме мученицы Татианы отслужили протоиерей Максим КОЗЛОВ и игумен Евфимий (МОИСЕЕВ). Место было выбрано не случайно, ведь в 1852 году Гоголя отпевали именно здесь, в университетском домовом храме – великий писатель был почетным членом Московского Университета.

Игумен Евфимий (МОИСЕЕВ), заместитель председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви, отметил, что самое полное на сегодняшний день собрание сочинений, 17-томник Гоголя, вышло к 200-летию писателя именно в Издательстве Московской Патриархии. В составе этого собрания сочинений многие творения писателя увидели свет впервые, подготовлены к изданию они были по черновым наброскам. Среди этих произведений есть наиболее полный и научно выверенный текст сохранившихся глав второго тома «Мертвых душ».

Владимир ВОРОПАЕВ, председатель Гоголевской комиссии при научном совете РАН «История мировой литературы»:

«Гоголь умер 21 февраля по старому стилю. Обычно по новому стилю день его памяти приходится на 4 марта, но нынешний год – високосный, поэтому 160-летие со дня смерти писателя мы отмечаем 5 марта».

Гоголь – это целая вселенная. О его значении немало говорилось на протяжении последних 160 лет.

Протоиерей Николай ВОСТОРГОВ сказал, что такие творцы, как Гоголь по своему значению в истории Русской литературы подобны святым отцам в православии. Со светских позиций судить о Гоголе – это значит видеть какую-то одну грань его творчества. Свои религиозные убеждения Гоголь высказывал всю жизнь – и в художественных произведениях, и в публицистических сочинениях.