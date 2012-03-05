Более 2 млрд. жителей планеты не могут свободно исповедовать свою религию

Каждый третий человек в мире не может свободно исповедовать свою религию. Согласно информации Ватикана, в настоящее время более 2.2 млрд жителей планеты подвергаются дискриминации по причине своих религиозных убеждений. Эти данные привел в своем докладе в Женеве представитель Святого Престола при ООН архиепископ Сильвано Томази, сообщает Vaticanhistory.

Выступая на заседании Совета по правам человека, Томази отметил огромный рост числа терактов против христиан в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Их количество в период с 2003 по 2010 г. г. увеличилось на 309 %. При этом прелат уточнил, что не только христиане становятся жертвами террористов.

В то же время папский дипломат предупредил о росте религиозной несвободы в западном мире, указав на тенденцию к вытеснению религии из общественной жизни в сферу частной жизни, и на рост числа случаев открытой враждебности по отношению к осуществлению права на свободу вероисповедания.

Около 70 % населения мира проживает в странах, где свобода вероисповедания строго ограничена. И эта тенденция растет.

Постоянный наблюдатель Ватикана при ООН призвал международное сообщество усилить свою деятельность по защите религиозной свободы. Во многих странах в настоящее время существует серьезные несоответствия между возможностью правовой защиты свободы религии и практическим применением законов, отметил архиепископ Томази.

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