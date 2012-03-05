Опубликован Реестр памятников истории Киева

По поручению председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА список столичных памятников истории и архитектуры государственного и местного значения обнародован на сайте Главного управления охраны культурного наследия по адресу: http://www.guoks.gov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, отныне каждый желающий имеет возможность в разделе «Культурное наследие» ознакомиться с объектами своего района. Также можно получить информацию, на каких основаниях в перечень включен тот или иной объект.

По информации ГУ охраны культурного наследия, перечень составлен на основании имеющейся информации. Предполагается регулярное обновление информации на основании новых документов, выданных государственными и местными органами власти.

Попов призывал киевлян приобщиться к работе по сохранению памятников. «Я прошу киевлян, которым небезразлична судьба культурного наследия нашего города, взять на себя функции общественных инспекторов по охране памятников. Если вы увидите, что какой-то объект, расположенный вблизи вашего дома или места работы, разрушается или существуют другие противоправные угрозы, прошу срочно звонить в Call-центр и сообщать о преступлении. К сожалению, штатных инспекторов не хватает. А иногда равнодушие чиновников приводит к непоправимым потерям культурного наследия города», - подчеркнул глава КГГА.

