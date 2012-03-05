В Херсоне проходит выставка современной иконы

В Херсонском областном художественном музее им. А.А. Шовкуненко открылась выставка икон «Торжество Православия».

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии выставки приняли участие Архиепископ Херсонский и Таврический Иоанн, городской голова Херсона Владимир Сальдо, многочисленные благотворители, меценаты и общественность.

«Поражен мастерством иконописцев. Здесь сохранены старые традиции и привлечены современные знания. В течение этого времени херсонцы будут наслаждаться удивительными иконами, будуть соприкасаться с Вечным. Остановившись перед образом, каждый сможет остаться один на один с собой и поговорить с Богом наедине », - сказал во время открытия выставки В.Сальдо.

На выставке представлены 88 современных иконописных работ, выполненных в технике темперной живописи с использованием природного материала.

Выставка «Торжество Православия» продлится до 8 апреля.

