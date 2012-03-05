Тернопольское землячество издаст древнее Бучацкое евангелие

«Тернопольское землячество в Киеве» выдаст древнее Бучацкое Евангелие на украинском языке.

Как сообщил УНИАН председатель землячества Ярослав ФЛИССАК, сейчас над переводом с галицко-волынской говора и адаптаций текста к современности работают специалисты-переводчики.

«Бучацкое Евангелие является уникальным памятником украинский пергаментной рукописи времен расцвета Галицко-Волынского княжества, оно на четыре века древнее от Пересопницкого Евангелия, на котором принимают присягу Президенты. По благословению главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава ШЕВЧУКА мы взялись за перевод Евангелия и за два месяца оно станет доступно украинцам на современном языке », - говорит Я.ФЛИССАК.

Он отметил, что о существовании «Бучацкого евангелия» случайно узнал 7 лет назад, общаясь с мэром Бучача Омеляном ОВЕРКО. Через некоторое время после поисков в библиотеках, музеях и архивах Западной Украины удалось найти уцелевший оригинал рукописи во Львовском национальном музее им. Шептицкого.

«Это большое счастье, что такая ценность уцелела. Наверное, на определенном историческом этапе добрые люди присоединились к тому, чтобы эта книга стала малоизвестной. Иначе, боюсь, ее ждала бы судьба тех других тысяч уникальных книг по украинской старине, которые в советское время были уничтожены или просто пропали », - отмечает Я.ФЛИССАК.

После обретения оригинала «Тернопольское землячество в Киеве» выпустило копию «Бучацкого евангелия» небольшим тиражом. Это уникальное издание было подарено первому Президенту Украины Леониду КРАВЧУКУ, Блаженнейшему Любомиру ГУЗАРУ, Святославу ШЕВЧУКУ, библиотекам и отдельным епископам.

«Сейчас же возникла идея издать Евангелие большим тиражом, чтобы с содержанием уникального памятника мог ознакомиться большой круг желающих», - говорит Я.ФЛИССАК.

Справка УНИАН. Рукописное написание Бучацкого Евангелие исследователи датируют началом XIII века. В частности искусствовед Вера Свенцицкая в своем исследовании отмечает, что Бучацкое евангелие, вероятнее всего, было написано во время княжения Романа Мстиславича, который объединил Галицкое и Волынское княжества, или в период малолетства сына Романа - Даниила и Василька и регентстве их матери Анны.

Местом написания рукописи, возможно, был один из монастырей Волыни, не исключено, что это Богородицкий монастырь с. Городище близ Владимира Волынского.

Позднее оно хранилось в Крестовоздвиженском василианском монастыре в Бучаче - именно отсюда и современное название рукописи, данное ей исследователями.

До наших времен полный текст Евангелия не уцелел, осталось только 160 листов. В неопределенное время было потеряно его первые страницы и некоторые из средних. Однако, даже то, что осталось, позволяет ученым сделать вывод о чрезвычайной ценности этого экспоната.

