В США мусульмане и протестанты поклоняются одному Богу

Рик УОРРЕН, пастор мега-"церкви" «Сэддлбэк» в Лейк-Форесте, штат Калифорния, участвует в проекте «Путь Царя», цель которого - сблизить протестантов с мусульманами. По его мнению, мечети и молельные здания протестантов объединяет тот факт, что они поклоняются одному Богу.

Пиком "построения моста" между протестантством и исламом стал рождественский вечер, на котором пастор «церкви» Сэддлбэк Авраам МУЛЕНБЕРГ и смотритель мечети в Лос-Анджелесе Джихад ТЮРК убеждали присутствующих (мусульман и евангельских «христиан») в том, что "Путь Царя" положит конец "1400-летней истории недопонимания и вражды между последователями Мухаммада и Христа".

Оба проповедника представили документ, в котором указаны "точки соприкосновения" между исламом и христианством. В нем утверждается, что христиане и мусульмане верят в одного Бога и придерживаются двух главнейших заповедей: "возлюби Бога" и "возлюби ближнего". Также в нем представлены три цели: завязывание более тесных знакомств (между мусульманами и христианами), борьба за мир и совместное участие в социальных проектах. Для подтверждения этих целей документ содержит цитаты из Библии и Корана.

"Мы договорились не евангелизировать друг друга, - сказал ТЮРК. - Разумеется, мы будем свидетельствовать друг другу о своей вере, но с любовью, как ближнему, а не с целью переманить в свою веру".

УОРРЕН утверждает, что главная цель проекта "Царь мира" - борьба со стереотипом, что ислам - враг христианству и склонен к насилию и экстремизму.

Пастор Рик учит, что к мусульманам следует относиться с любовью и уважением.

Іnform-relig.ru