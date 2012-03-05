В Ватикане открылась выставка Библий

В ватиканской галерее Карла Великого торжественно открылась выставка под названием «Verbum Domini» («Слово Господне»), сообщает Радио Ватикана.

В первый раз посетители смогут увидеть более 150 предметов исключительной исторической ценности из «The Green Collection» — самого крупного в мире собрания текстов и редких библейских документов, а также из частных коллекций разных стран. Инициатором события стал Папский совет по культуре.

Целью этой выставки, которую посетители могут увидеть бесплатно, было желание приблизить людей к библейской истории, исследовать общие корни христианской и еврейской веры, с благодарностью вспомнить произведения стольких верующих, которые на протяжении веков приближались к этой священной Книге, чтобы лучше познать её, заняться переводом священных текстов и передать Слово Божье другим.

Среди экспонатов на выставке находится Codex Climaci Rescriptus, одна из древнейших Библий в мире, написанная на языке Матери Иисуса — палестинском арамейском. И ещё, каменная рукопись Йесельсона, длиной около метра, найденная в Иордании вблизи Мёртвого моря, с 87 строчками на иврите, датированная I веком до Рождества Христова.